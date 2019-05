Fondi, devastazione, voti: così si specula sul Paese a due ruote

Calice Ligure. Un regolamento senza sanzioni non serve a nulla. Nelle giornate di pioggia sono stati decine i mezzi di trasporto che hanno portato bikers a scendere dalla sentieristica. In molti tratti l’effetto dilavamento è noto a tutti. sentieri trasformati in veri e propri rii. È un qualcosa di insostenibile ma nel silenzio di tutti continua.

Tra l’altro non esistono interventi sulla sentieristica mappata che versa in uno stato pietoso, esistono invece le tante violazioni per gli attraversamenti nei tratti di terreni (boschi e prati) di proprietà pubblica e privata, creando una vera e propria rete nuova dove non è mai stata esistente, con gli effetti giuridici devastanti in ragione di creazione di nuove servitù che deprezzeranno ulteriormente il già basso valore e, nel caso più grave di un serio incidente, coinvolgerà le proprietà per responsabilità oggettive. Alcune di queste proprietà sono state addirittura raggirate con “false” rassicurazioni, etc. sui gravami futuri.

Anche il regolamento approvato dai Comuni è una semplice annotazione di pseudo compiti ai quali nessuno corrisponde con rispetto. È un vero e proprio abuso coperto da chi, in palese conflitto di interesse, cercando nella rimozione ed elusione di validi paletti e regole di buon senso, di acquisire consenso, sia politico che commerciale. Intanto il territorio, sempre più cartina di tornasole di effetti non compatibili, soffre e irrimediabilmente subirà i gravi problemi idrogeologici.

Ivano Rozzi