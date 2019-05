Flavio Marchiano (Insieme per Andora): “Crescita, sviluppo e sicurezza per il bene di Andora”

Andora. “Il bene di Andora a 360 gradi, declinato in crescita, sviluppo e sicurezza”. è questo il principale obiettivo della lista “Insieme per Andora” a sostegno del candidato sindaco Flavio Marchiano che, a meno di una settimana dalle elezioni amministrative 2019, ha voluto lanciare un messaggio per riassumere principi e intenzioni che animano la lista civica.

“Insieme per Andora, di cui mi fregio di essere candidato sindaco, è una lista civica di ideologia moderata politicamente trasversale a tutti i movimenti presenti sul territorio, sia a livello nazionale che locale”, ha esordito Marchiano.

“Una lista autonoma sotto nessuna egida di partito politico o movimento. ‘Liberi di lavorare per Andora’ è uno dei nostri principi. Medici, artigiani, ingegneri, professionisti: ecco la squadra con cui ci presentiamo al voto. Una squadra nuova, preparata, ma soprattutto radicata sul territorio e profondamente conoscitrice del tessuto sociale andorese, con un unico obiettivo comune e ampiamente condiviso: il bene di Andora a 360 gradi, declinato in crescita, sviluppo e sicurezza, sia per il territorio che per i cittadini”.

“Non è uno slogan, ma una realtà. La nostra proposta è di avere un sindaco a tempo pieno, con una presenza costante, discreta, ma senza sovraespozione. È mia intenzione mettere a disposizione del paese la mia ormai trentennale esperienza in campo manageriale nel coordinamento di rose umane, nella comunicazione, nella contrattazione e nella negoziazione, con una speciale predisposizione all’obiettivo finale, al lavoro e al risultato di gruppo”.

“Da soli si può sognare, insieme si può cambiare. Questa è la base di partenza ce ci da la convinzione che Insieme per Andora possa migliorare davvero questo paese meraviglioso in cui viviamo. I colori del simbolo testimoniano la volontà di maggiore attenzione al territorio e alle sue ricchezze: dal mare agli uliveti all’entroterra. In sostanza, il connubio indissolubile tra entroterra e la costa rappresenta l’unica idea vincente di un’amministrazione sana e lungimirante, capace ed efficiente, in grado di amalgamare le differenti origini, estrazioni ed occupazioni con lo scopo di ottenere una ‘squadra paese’, coesa e compatta nel raggiungimento degli obiettivi condivisi prefissati: sviluppo e sicurezza per il paese e i cittadini”.

“Quello che ci proponiamo di fare, sempre nell’ambito delle legislazioni vigenti, è che non sia più l’ordinario a fare notizia, ma solo lo straordinario. E noi ne faremo molto”, ha concluso Marchiano.