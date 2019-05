Flag football: cresce la linea verde dei Pirates

Albisola Superiore. Ottime indicazioni dal campionato nazionale di flag football junior, dove i giovani Pirates erano impegnati con due team, rispettivamente Under 13 e Under 15.

Ricordiamo per i neofiti che il flag football è uno sport propedeutico al football americano ed è senza contatto. I giocatori hanno una cintura con due flag attaccate ai lati. Quando un giocatore strappa la flag al portatore di palla avversario, viene considerato come un placcaggio. Il campo è più corto e stretto e si gioca cinque contro cinque, nelle giovanili anche maschi e femmine insieme.

La squadra Under 13, allenata da Gabriel e Thomas Cocco, con assistenti Andrea Amoroso e Davide Leoni, si è ben comportata riuscendo a vincere la sua prima partita all’esordio in campionato. Stesso risultato per l’Under 15 allenata da Matteo Acquatico e Stefano Calvi, anch’essa vincitrice di una partita. Inserite entrambe in un girone di ferro, con avversarie molto competitive e tecniche, composto da Seamen Milano, Giaguari Torino e Blue Storm Busto, i piccoli pirati non si sono persi d’animo, lottando in ogni partita e portando a casa l’obiettivo prefissato della vittoria in una partita.

Nico Amoroso, responsabile del settore giovanile Pirates, afferma: “Prosegue la nostra crescita, sia numericamente che tecnicamente. Voglio ringraziare anche i nostri preziosi collaboratori, Stefano Cocco, Angelo Biato, Giulia Abbate, Sebastien Pellegrini, Sara Tommasello e Gabriele Cepollina, infaticabili e sempre disponibili ad aiutare. Siamo una organizzazione complessa ed il loro aiuto è stato molto prezioso. Voglio anche ringraziare tutti i genitori dei ragazzi, anche loro sempre presenti e vere anime della flag“.

“Ad oggi – prosegue – abbiamo circa quaranta under di età tra i 13 ed i 15 anni. Contiamo di arrivare per il prossimo campionato a sessanta under. Le iscrizioni sono aperte e stanno arrivando le nuove adesioni. Il nostro progetto piace, il nostro ambiente piace e soprattutto i ragazzi si divertono”.

Gli orari per gli allenamenti presso il Pirates Field di Luceto, in via Saettone ad Albisola Superiore, sono i seguenti:

football americano, Under 13 e Under 16: martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle 20,30;

flag football, nati dal 2008 al 2012: martedì dalle 18,30 alle 20,30, sabato mattina dalle 10 alle 12.

Nella foto sopra: la squadra Under 15

La squadra Under 13