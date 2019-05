Finale Ligure. “Un momento importante, carico di emozioni e di aspettative per il futuro. Crediamo molto nel nostro progetto: vogliamo, possiamo e dobbiamo fare meglio per Finale Ligure. Ecco chi siamo, ecco la lista di Finale Ligure Viva, ecco la squadra di Maria Gabriella Tripepi. Grazie a tutti quelli che ci hanno voluto ascoltare e dare la possibilità di ascoltarli”.

Così il movimento civico finalese ha presentato i nomi della lista in corsa per le prossime elezioni comunali a Finale Ligure: Finale Ligure Viva ha inoltre inaugurato un nuovo point elettorale in via Pertica, che si aggiunge a quello in via Brunenghi.

Ecco i componenti della squadra a sostegno di Maria Gabriella Tripepi: Cristina Bevilacqua, Francesco Bolla, Sergio Colombo, Pierluigi Gemino, Valentina Domi, Tamara Leontini, Alessandro Morreale, Nicola Mottola, Silvia Pagliano, Ferdinando Pattaro, Marco Scardino, Giulia Supparo, Angela Tosi, Eva Vallarino, Francesca Vallarino e Daniele Vergerio.

“Tante donne, tanti giovani, ma anche esperienza e competenza: un gruppo forte e unito che si candida a pieno titolo per governare Finale Ligure nei prossimi 5 anni: gli altri i finalesi li conoscono già… Noi siamo la vera novità di queste elezioni, pronti a sorprendere e dare nuovo slancio all’amministrazione della nostra cittadina” commenta Maria Gabriella Tripepi.

“Abbiamo messo in campo un programma precisa e dettagliato, non le solite promesse, ma cose concrete e fattibili (CLICCA QUI). Siamo pronti all’ascolto e al dialogo, nei nostri due point elettorali potete scoprire la nostra squadra e il nostro programma, vi aspettiamo” conclude la candidata sindaco finalese.

Il movimento e la candidata sindaco proseguono gli incontri con la cittadinanza: questa sera, alle ore 21:00, sarà la volta di Finalborgo con un appuntamento a Palazzo Ricci alle ore 21:00.

E poi grande attesa per venerdì sera, alle ore 21:00 al Boncardo, con l’incontro pubblico dedicato alla soluzione progettuale per le aree Piaggio.