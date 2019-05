Finale Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 11, sulla via Aurelia, all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale 490.

A scontrarsi sono state due auto. Si è trattato di un violento tamponamento tra una Renault e una Volkswagen Up, anche se non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Stando alle prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere dovuta ad una frenata improvvisa della Volkswagen Up oppure ad una disattenzione del conducente della Renault.

Due i feriti, per i quali sono state necessarie le cure dei militi della croce bianca di Finale Ligure, che hanno poi optato per il trasporto di entrambi, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto anche la polizia locale di Finale Ligure per svolgere i rilievi del caso.