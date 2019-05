Finale Ligure. Ugo Frascherelli confermato sindaco di Finale Ligure. I conteggi nei seggi sparpagliati sul territorio finalese non sono ancora conclusi, ma anche in questo caso il vantaggio del primo cittadino uscente sui suoi altri quattro avversari appare ormai troppo ampio per poter riservare delle sorprese di sorta.

Resta ora da capire come saranno distribuite le preferenze tra i membri della sua lista e cioè: Andrea Guzzi, Olga Gattero, Claudio Casanova, William Debenedetto, Franco De Sciora, Francesco Martino, Carletto Mamberto, Mammo Rescigno, Silvana Giuffrì, Francesca Stagni, Laura Salpietro, Clara Bricchetto, Delfio Dallara, Delia Venerucci, Marilena Rosa e Davide Faccio.

Piuttosto staccate le altre liste: Massimo Gualberti dovrebbe ottenere il maggior numero di seggi in minoranza (tre o quattro, a seconda di come andranno gli ultimi conteggi); l’ex sindaco Pier Paolo Cervone ha un posto assicurato, mentre rischia di restare fuori Maria Gabriella Tripepi e (forse) anche Tiziana Cileto.

“Me l’aspettavo, ero molto ottimista. Ma non posso negare di essere stato teso e preoccupato. Ora continueremo ciò che abbiamo iniziato cinque anni fa e non abbiamo mai smesso di fare finora, cioè amministrare. Ora vedremo di comporre la giunta, senza dimenticare che dovrà essere scelto il nuovo direttore di Finale Ambiente. E’ stata premiata la buona amministrazione di questi anni e, di contro, una politica incosistente degli avversari, che non hanno fatto altro che attaccarci senza proporre nulla”.

Alla luce delle sue preferenze personali Andrea Guzzi dovrebbe essere nominato vice sindaco: “Per il resto vedremo i voti ed il consenso personale dei candidati. E’ qualcosa che farò nei prossimi giorni. A chi dedico la vittoria? Ai finalesi, a chi ci ha votato e a chi non ci ha votato, perché cercheremo di essere l’amministrazione di tutti”.

E Guzzi, dal canto suo, non nasconde la “tanta emozione” per una vittoria che “ha dato tanta gioia. Il lavoro fatto in questi cinque anni ha portato i suoi frutti, abbiamo ben seminato e ora raccogliamo i risultati. E’ un bene per Finale: ora potremo dare continuità ad un progetto iniziato nel 2014 e di questo siamo orgogliosi”.

“La vittoria è netta, con 400-500 voti di scarto, e rispecchia quella che mi auguravo. Le europee hanno destabilizzato qualche componente del gruppo, la vittoria della Lega ha spaventato, ma c’è stato il giusto travaso di voti dal centro-destra e quindi ce l’abbiamo fatta. Perché ifinalesi non guardano solo la bandiera, ma anche la faccia delle persone e degli amministartori, di noi che abbiamo tanto creduto in Finale Ligure”.