Finale Ligure. “Finalmente dopo una lunghissima campagna elettorale siamo arrivati alla fine. Lo facciamo con una grandissima festa insieme a una tribute band dei Queen, un gruppo evergreen che andrà bene per tutte le generazioni così come dovrebbe andare bene la politica di un Comune”. Con queste parole Massimo Gualberti ha commentato il concerto in piazza Vittorio Emanuele II con cui, questa sera, si è conclusa la sua campagna elettorale.

Musica “per tutti” per ribadire il concetto che il Comune deve pensare a tutti, dunque: “Non ci sono settori che devono essere privilegiati ma vanno seguiti tutti in egual misura – ribadisce – perché i cittadini sono tali qualunque cosa facciano e in qualunque luogo abitino. E’ importanti ricordarci di questa cosa, perché noi vorremmo un paese ordinato, pulito, organizzato e con i lavori a posto per tutto l’anno e non solo nel mese che precede le elezioni”.

Foto 2 di 2



“Questo è un proposito per il quale vogliamo impegnarci – conclude – e quindi non possiamo far altro che chiedere il vostro voto: noi siamo come ci vedete, e il nostro programma è lo spaccato di quello che faremo se saremo eletti. Il 26 maggio votateci e scegliete uno dei nostri candidati, sono tutti bravissimi”.