Finale Ligure, lavori all’illuminazione della galleria del Malpasso: attivato il senso unico alternato

Finale Ligure. Anas ha avviato gli interventi di adeguamento dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria Malpasso lungo la via Aurelia, a Finale Ligure.

I lavori saranno condotti nella sola fascia oraria notturna che va dalle 23 alle 6. In questa fascia oraria sarà attivo un senso unico alternato. La misura sarà valida tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla fine dei lavori, prevista entro il 26 maggio.

Gli interventi consentiranno la sostituzione dell’impianto esistente con un sistema di lampade a Led a basso consumo energetico. La nuova installazione è finalizzata al miglioramento degli standard di efficacia ed efficienza dell’illuminazione all’interno della galleria. Le lampade a Led sono infatti controllate da un sistema di gestione, anch’esso in corso di installazione, in grado di regolare l’intensità della luce emessa sulla base delle luminosità interna ed esterna all’infrastruttura. Completerà l’intervento l’interconnessione con canaline portacavi adeguate all’ultima normativa vigente.

