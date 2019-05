Finale Ligure, l’acqua invade una tana di ricci appena nati: 10 cuccioli morti, l’Enpa tenta di salvare i superstiti

Finale Ligure. Una nidiata di ricci appena nati è affogata a San Bernardino, sulle alture di Finale Ligure. A renderlo noto è l’Enpa di Savona.

“I dodici piccoli – raccontano – si trovavano nel nido in una tana che le acque della pioggia hanno invaso trascinandoli fuori. Sono stati trovati dagli abitanti di una casa vicina, che hanno avvertito i volontari della Protezione Animali savonese: li hanno recuperati ma ormai dieci erano morti ed ora si sta tentando di salvare i due superstiti”.

“Il riccio è un animale selvatico protetto dalla legge e ne è quindi proibita la cattura, l’uccisione e la detenzione – ricorda l’Enpa – ha abitudini notturne, va in letargo d’inverno in una tana nel terreno e può vivere fino a dieci anni; è onnivoro e, come molte altre specie animali, lo si trova sempre più frequentemente in ambienti cittadini, come orti e giardini. Contrastante il rapporto con i contadini liguri, che lo apprezzavano perché si ciba di insetti e parassiti ma anche per la sua carne, per cui veniva cacciato con i cani da tana e, purtroppo, nel’entroterra savonese ancora oggi ad opera di bracconieri”.