Finale Ligure, il premio “Inquietus Celebration” alla Banda Osiris

Finale Ligure. Il premio “Inquietus Celebration” assegnato a personalità affermatesi per vivacità culturale e per l’originalità del loro percorso di vita o di carriera, andrà quest’anno ai musicisti della Banda Osiris, che della vivacità, dell’ironia e dell’originalità nella fusione tra musica e teatro hanno fatto da sempre la loro cifra stilistica. La Banda Osiris nasce a Vercelli nel 1980.

È composta da Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere), Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba).

Sono stati definiti “quattro pazzi scatenati che con gli strumenti musicali fanno tutto, o quasi … e hanno inventato dal nulla un genere che nessuno sa se classificare come teatrale o musicale, comunque strabiliante”. Eclettici ed inesauribili, hanno al loro attivo oltre a premi prestigiosi (tra cui l’Orso d’Argento a Berlino e il David di Donatello per la composizione della colonna sonora del film Primo Amore di Matteo Garrone, nel 2004), collaborazioni con trasmissioni RAI di cui sono di volta in volta autori, conduttori e compositori di sigle.

Nel corso della serata di premiazione, presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, la Banda Osiris terrà un concerto/spettacolo aperto alla popolazione e a ingresso libero, dal titolo “Le Dolenti Note” durante il quale i quattro musicisti affronteranno il tema della difficile vita del musicista.