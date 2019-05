Finale Ligure. Andrea Guzzi, prossimo vice sindaco di Finale Ligure, recordman di preferenze in questa tornata elettorale per le comunali finalesi con 601. Per la prossima maggioranza che sarà a sostegno del sindaco Ugo Frascherelli, che conquista 11 seggi: Clara Bricchetto (369), Claudio Casanova (262), Marilena Rosa (220), Delia Venerucci (175), Franco Desciora (171), Olga Gattero (136), Massimo Rescigno (132), Carlo Mamberto (111), Lauro Salpietro (93) e Delfio Dell’Aria (63).

Queste le principali preferenze dei candidati consiglieri della lista Frascherelli.

Nei banchi della minoranza siederanno oltre al candidato sindaco del centrodestra Massimo Gualberti, Marinella Geremia (391 preferenze) e Camilla Fasciolo (209), per un totale di 3 seggi assegnati alla lista arrivata seconda.

Un seggio assegnato alla lista di Pier Paolo Cervone: se, come già annunciato, il candidato sindaco dovesse rinunciare al ruolo in minoranza ad entrare in Consiglio sarà il primo dei non eletti, ovvero Claudio Gravano (67 preferenze).

Infine un ultimo seggio sarà spettante alla lista “PerFinale”, con l’ingresso nel parlamentino finalese di Tiziana Cileto, candidata sindaco.

Non ce l’ha fatta il movimento civico “Finale Ligure Viva”, che non avrà alcun rappresentante in Consiglio comunale: per la squadra di Maria Gabriella Tripei nessun seggio assegnato.