Finale Ligure e la Piaggio piangono la scomparsa di Leonardo “Leo” Giribaldi

Finale Ligure. Finale Ligure e la Piaggio Aero piangono la scomparsa di Leonardo “Leo” Giribaldi, che si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una lunga malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo.

Molto conosciuto nel comprensorio finalese è stato per 35 anni un dipendente della Piaggio, vivendo in prima persona le fasi di sviluppo dell’azienda aeronautica. Considerato operaio modello da molti colleghi, è stato esempio e punto di riferimento per tanti giovani che sono entrati negli anni nello stabilimento finalese.

Era inoltre conosciuto per essere stato a lungo nel Corpo dei bersaglieri. Leonardo “Leo” Giribaldi lascia la moglie Gherarda, i figli Gian Luca e Simone, la nuora, il nipote Christian e gli altri affezionati nipoti.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, alle ore 18,30, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona. I funerali avranno luogo domani, martedì 21 maggio, alle ore 15:00, nella Parrocchia di San Cipriano a Calvisio.

Numerosi i messaggi di cordoglio e condoglianze sono arrivati alla famiglia in queste ore: saranno tanti gli ex colleghi che si stringeranno ai parenti per l’ultimo saluto a “Leo” Giribaldi nella chiesa della frazione finalese.