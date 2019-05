Finale Ligure, count down quasi concluso: domani il confronto tra i candidati sindaco all’Auditorium Santa Caterina

Finale Ligure. Il count down è quasi giunto al fatidico zero: domani sera (giovedì 2 maggio), alle 21, i riflettori si accenderanno sull’Auditorium di Santa Caterina. Finalborgo per il confronto tra i cinque candidati sindaco in corsa a Finale Ligure.

In ricorso ordine alfabetico, ecco i protagonisti di un dibattito che si annuncia infuocato: Pier Paolo Cervone (lista civica), Tiziana Cileto (Per Finale), Ugo Frascherelli (Pd e liste civiche), Massimo Gualberti (centrodestra) e Maria Gabriella Tripepi (Finale Ligure Viva).

Durante la serata gli aspiranti primi cittadini si confronteranno rispondendo a turno alle domande (che prevedono rispettivamente risposte da 60 e 30 secondi, con limitate possibilità di ottenere dei brevi “extra-time”) elaborate dalla redazione di IVG.it. In questo modo i finalesi potranno iniziare a farsi un’idea concreta di quelle che sono le proposte e le iniziative dei candidati per il futuro della città in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio.

Ovviamente non mancherà il “dialogo diretto” grazie alle domande incrociate che i candidati potranno rivolgersi l’un l’altro per stuzzicarsi sui temi più importanti e (perché no) mettersi in difficoltà reciprocamente. I candidati, inoltre, avranno diritto di replica tra loro e saranno messi alla prova anche attraverso le nuove domande che prevedono l’utilizzo di una lavagnetta su cui scrivere le risposte e le “domande social” che potranno essere inviate dagli utenti tramite Whatsapp e gli altri social-network.

Un confronto che si preannuncia infuocato, dunque, e che di certo non farà “addormentare” i protagonisti e il pubblico presente. Chi non riuscisse ad essere fisicamente presente alla serata, però, non disperi: l‘intero dibattito, infatti, sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook di IVG.it e sarà dunque visibile anche “in remoto”.

L’iniziativa di IVG.it avrà anche una finalità benefica: la nostra redazione, infatti, ha invitato le sezioni locali di Croce Bianca e Croce Verde ad essere presenti con un proprio “stand” presso il quale sarà possibile effettuare donazioni e conoscere meglio l’attività delle pubbliche assistenze, che come tutte le associazioni simili “vivono” grazie alla generosità dei propri volontari e dei cittadini.