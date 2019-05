Finale, il M5S chiarisce: “Non appoggiamo nessuna lista, libertà di voto per le comunali”

Finale Ligure. “Il MoVimento 5 Stelle di Finale Ligure, non appoggia nessuna lista civica. L’elettorato del MoVimento 5 Stelle è libero di votare chi vuole, a livello comunale, in questa gara per la poltrona di sindaco”. Lo afferma con forza il consigliere comunale uscente del M5S Davide Badano, che risponde alle affermazioni del movimento civico Finale Ligure Viva che ha tirato in ballo l’appoggio dei pentastellati finalesi alla lista di Tiziana Cileto.

“Questa mancanza di onestà intellettuale da parte di Finale Ligure Viva, mi lascia allibito e mi disgusta oltre che ad offendermi profondamente e credo che vada ad offendere anche l’elettorato che fino al 26 maggio rappresento, soprattutto dopo aver ribadito la mia e la posizione del MoVimento 5 Stelle a Finale Ligure più e più volte nell’arco di tutto quest’anno”.

“Non essendo stato possibile presentare una lista 5 Stelle, ogni attivista del meetup “Amici di Beppe Grillo del Finalese” era libero, in coscienza sua, di fare quello che voleva, anche in base a quanto stabilisce la nostra Costituzione Italiana”.

“Ogni assimilazione della persona di Carolina Saccone al Movimento 5 Stelle di Finale Ligure ed un consequenziale appoggio di quest’ultimo alla suddetta lista, è fuori luogo”.

“E mi rivolgo, sia alle insinuazioni di Pattaro e Colombo, sia alla parole, che posso essere state male interpretate, di Tiziana Cileto, sul fatto che nella sua lista ci sia una tesserata 5stelle”.

“Premesso che, noi non abbiamo tessere ma siamo solo iscritti ad una piattaforma web che si chiama Rousseau, Carolina Saccone è presente nella sua lista come libera cittadina”.

“A fronte di tali fatti mi vedo nuovamente costretto ad invitare e consigliare l’elettorato del Movimento 5 Stelle, che ci vota alle europee, ma non alle comunali, ad approfondire le loro conoscenze di scelta del voto (che ricordo essere libero, segreto e scevro da ogni condizionamento) e di votare con coscienza, per liste che abbiano un programma elettorale il più vicino possibile alle nostre idee e che abbiano dimostrato onestà a tutti i livelli” conclude Badano.