Finale, Gualberti all’attacco: “Amministrazione Frascherelli disastrosa sulla gestione dei parcheggi”

Finale Ligure. Una sola auto in un’area park da 80 posti, desolatamente vuota, siamo nel parcheggio delle suore di via Madonna a Finalpia, location scelta dal candidato sindaco del centrodestra a Finale Ligure Massimo Gualberti per sferrare un nuovo affondo alla precedente amministrazione comunale, con al centro proprio la gestione dei parcheggi.

“Questi posti auto fino a due anni fa erano a disposizione di tutti, ora sono stati privatizzati ed ecco la situazione… Inevitabili le problematiche per il rione, con enormi difficoltà per la sosta” spiega.

“Prendendo spunto da questo abbiamo inserito nel nostro programma amministrativo una nuova gestione dei parcheggi, che è stata fallimentare in questi anni di governo cittadino: l’obiettivo sarà proprio la ricerca di spazi come questi per realizzare nuovi posti auto: è una problematica che interessa non solo Finalpia, ma anche altri rioni di Finale Ligure: troveremo delle cosiddette ‘aree satellite’ per migliorare la mobilità interna della nostra cittadina” aggiunge il candidato sindaco finalese.

Altro punto: “Penso all’area sosta per il bus navetta dei turisti, per ora è stato concesso in comodato d’uso dal privato ma non ci sono garanzie future. Finale Ligure ha bisogno di parcheggi e di soluzioni stabili, con una programmazione vera e strutturale che possa finalmente risolvere un problema annoso per i finalesi e anche per gli stessi turisti” conclude Gualberti.