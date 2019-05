Finale Ligure. Tre i candidati sindaco a Finale Ligure che hanno chiuso con il segno “+”, due invece con il segno “-“. Questo l’esito dell’exit poll del confronto di IVG.it all’autoditorium di Santa Caterina a Finalborgo, frutto delle schede riportanti la voce “il migliore” ed “il peggiore” consegnate a tutti gli spettatori in sala, che hanno avuto cos’ la possibilità di compilarle proprio durante la serata.

Una sorta di “gioco” senza alcuna pretesa di fornire un esito affidabile, privo di alcun valore demoscopico o statistico scientifico, ma solo un modo per aggiungere ulteriore “pepe” alla competizione spronando i candidati a dare il massimo.

di 97 Galleria fotografica Finale, il confronto tra candidati sindaco di IVG.it









Me vediamo nel dettaglio il “giudizio” espresso dal pubblico finalese a fine serata: il vincitore è stato il candidato sindaco del centrodestra Massimo Gualberti, con 51 preferenze come “migliore” e 28 come “peggiore”, quindi con un saldo attivo di +23. In seconda posizione si è piazzato il sindaco uscente Ugo Frascherelli, 54 preferenze come “migliore” e 34 come “peggiore”, dunque un +20. Sul podio, forse a sorpresa, ecco Maria Gabriella Tripepi (Finale Ligure Viva), con 36 preferenze come “migliore” e 35 come “peggiore”, un saldo attivo di +1. Infine, quarta classificata Tiziana Cileto (Per Finale), 43 preferenze come “migliore” ma 53 preferenze come “peggiore”, con un saldo negativo di -10; ultima piazza per Pier Paolo Cervone, solo 17 preferenze come “migliore” e 45 come “peggiore”, quindi -28.

Come spesso avviene in questi casi non sono mancate poi le schede bianche o alcune “goliardiche”, ricordando che l’esito dell’exit poll fa riferimento solo ai presenti in sala e può essere stato in parte “alterato” da una possibile presenza massiccia, ma non quantificabile, di supporter al seguito di ciascun candidato. Tra le votazioni più singolari emerse dal conteggio: i migliori Croce Verde e Croce Bianca di Finale Ligure, i peggiori i candidati sindaco, così come alcuni hanno semplicemente indicato il “migliore” o il “peggiore”, senza esplicitare entrambi.

Nel caso qualcuno riservasse scarsa fiducia nei confronti dello spoglio di IVG.it, potrà visionare ciascuna scheda e riconteggiarle tutte recandosi personalmente nella nostra sede di Pietra Ligure, dove le schede saranno conservate fino al giorno successivo alle elezioni amministrative 2019 (27 maggio).

Infine, spazio alla beneficenza, come avviene ad ogni confronto elettorale promosso e organizzato da IVG.it: sul palco sono intervenuti i rappresentanti di Croce Bianca di Finale Ligure e Croce Verde di Finalborgo. L’invito al numeroso pubblico è stato quello di versare un contributo alle due pubbliche assistenze finalesi: in tutto sono stati raccolti ben 1.450 euro.