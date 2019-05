Finale Ligure. Due rocciatori sono stati soccorsi questa sera dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino sul Monte Cucco, in zona Perti.

I due arrampicatori si sono trovati bloccati in parete. La squadra del Soccorso Alpino si è calata per raggiungere le due persone per metterle in sicurezza, poi sono stati calati alla base della via di arrampicata.

Secondo le prime informazioni i due sono in buone condizioni di salute.