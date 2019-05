Finale Ambiente, in dirittura d’arrivo la nomina del nuovo direttore: ecco la graduatoria

Finale Ligure. E’ stata approvata dal Cda della partecipata finalese la graduatoria per la nomina del nuovo direttore generale di Finale Ambiente. Sul sito la pubblicazione dei nomi in lizza per il ruolo di vertice: Simona Ferrando, Raphael Rossi, Emilio Brovelli, Giorgio Prato, Alba Ruocco, Andrea Di Pietrantonio, Giuseppe Cittera e Vittorio Damonte.

Tra questi otto nomi verrà scelto il successore di Silvio Ascoli, dimissionario dopo un breve incarico. Per Finale Ambiente, dopo la Merlino e lo stesso Ascoli, è il terzo nuovo direttore nel giro di poco tempo, una situazione che aveva provocato non poche polemiche anche politico-elettorali in merito alla gestione della partecipata finalese. Tiziana Merlino è stata vincitrice di un concorso in AMIU a Genova, in seguito Silvio Ascoli si è trasferito a Latina dopo una breve parentesi alla direzione della partecipata.

Ora dopo alcune procedure formali sarà l’assemblea dei soci ad approvare la nomina definitiva su indicazione del Cda, la prossima settimana è attesa l’indicazione del nome. Sicuramente non sarà un incarico semplice per il prossimo direttore della Finale Ambiente: in ballo non solo la questione rifiuti (con un gestore unico a livello provinciale dal 2020) e la raccolta differenziata, ma anche il piano mobilità e parcheggi e sopratutto la questione del porto turistico, con il Comitato dei diportisti che rimane ancora sul piede di guerra per i mancanti interventi e investimenti per il porticciolo turistico finalese.

Tutti temi sui quali bisognerà mettere mano e trovare feeling con l’amministrazione comunale. Inoltre, ancora in piedi l’iter per la nuova sede di Finale Ambiente, anche questa una querelle che non ha mancato di agitare le acque della politica finalese. E i lavori da tempo annunciati devono ancora partire.

Nell’ultimo Consiglio comunale della scorsa legislatura finalese era stata respinta anche una mozione di Finale Ligure Viva che aveva chiesto di stoppare la procedura per la nomina del nuovo direttore. Il sindaco Ugo Frascherelli aveva sottolineato come il bando fosse stato ormai avviato e che non era possibile tornare indietro.