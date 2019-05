Finale Ligure. Il centrodestra finalese esce con le ossa rotte dalle elezioni comunali a Finale Ligure: delusione per il candidato sindaco Massimo Gualberti e per la squadra a suo sostegno.

“In alcuni seggi dove era chiaro il malcontento per l’amministrazione uscente abbiamo vinto, ma non è bastato” dice Gualberti. “Purtroppo non è andata come pensavamo, ora faremo opposizione, ribadendo le criticità espresse in questa campagna elettorale e le nostre proposte”.

“Non avevamo a disposizione un bilancio con cui varare nuovi asfalti e nuove opere pubbliche. Evidentemente questa è una strategia che paga”. L’exploit della Lega? “Speravamo in un traino maggiore ma evidentemente così non è stato”.

Il commento di Marinella Geremia, che ha ottenuto oltre 400 preferenze: “Ringrazio i finalesi che mi hanno votato e che mi hanno espresso fiducia. Non so cosa non ha funzionato, i riscontri sul territorio erano positivi e speravamo in un risultato diverso”.

“Finale ha storicamente riconfermato il sindaco uscente, l’obiettivo era invertire questa tendenza ma non è andata così. Ora faremo i conti in casa nostra, per capire dove si può migliorare e cosa dobbiamo cambiare all’interno della coalizione”.

“Giusto rivolgere un augurio di buon lavoro al sindaco Frascherelli, sperando di poter proseguire con uno spirito collaborativo come avvenuto in questi anni: la sottoscritta continuerà a lavorare per i finalese e per Finale” conclude Geremia.