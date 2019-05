Finale 2019, i ringraziamenti di Marinella Geremia: “Grazie a chi ha creduto in me”

Ringrazio i finalesi che hanno creduto in me, purtroppo non è bastato per vincere le elezioni ma non posso che essere soddisfatta.

Quasi 400 persone mi hanno votata e questo per me rappresenta una grande responsabilità. Per tanti concittadini sono un riferimento e sono pronta a riprendere il mio ruolo in Minoranza, portando avanti la mia idea di politica: essere sempre in mezzo alla gente parlando con le persone, presente sul territorio riportando in Comune le problematiche e le proposte. Farò lo stesso con le idee e le innovazioni che avrei voluto attuare nel nostro Programma come il Disability Manager un progetto a cui tengo molto, sperando che vengano prese in considerazione. La mia sarà una opposizione costruttiva ma anche di vigilanza e controllo delle azioni della Maggioranza.

Ringrazio infine tutti e dico tutti i miei compagni di viaggio per aver condiviso con me questo percorso, in primis il mio Candidato Sindaco Massimo Gualberti una persona che avrebbe potuto dare tanto ai Finalesi,con cui ho imparato a confrontarmi e con cui ho voglia di continuare a lavorare d’altra parte c’è ancora un Sogno da raggiungere!

Marinella Geremia