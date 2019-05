Festa regionale della polizia locale: premiati 4 agenti di Albenga

Albenga. Questa mattina a Genova, in occasione della festa regionale della polizia locale, quattro agenti della polizia municipale di Albenga (Andrea Spanu, Raffaele Olmi, Vito Pezzano e Alessandro Pomponi) hanno rispettivamente ottenuto dal Presidente della Regione Giovanni Toti e dal Prefetto di Savona Antonio Cananà l’onorificenza regionale.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Giorgio Cangiano, il consigliere con delega alla municipale Manlio Boscaglia e il comandante Enzo Montan.

Afferma il sindaco: “Abbiamo partecipato alla cerimonia con grande orgoglio. Vedere che Albenga è il comune in Liguria che ha ricevuto il maggior numero di onorificenze dimostra ancora una volta il grande lavoro che stanno svolgendo in termini di sicurezza i nostri agenti. Un sentito ringraziamento non solo a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento ma a tutto il corpo della polizia municipale che quotidianamente svolge un fondamentale lavoro”.