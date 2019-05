Fermato per un controllo al casello di Albisola, sotto il sedile ha mezzo chilo di coca: arrestato

Albisola Superiore. Sotto al sedile del passeggero dell’auto trasportava mezzo chilo di cocaina. Per questo oggi pomeriggio, un cittadino albanese di 40 anni, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Savona con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo è incappato in un controllo dei finanzieri che, nell’ambito della normale attività di prevenzione del consumo e dello spaccio di droga, avevano allestito un posto di blocco all’uscita del casello di Albisola Superiore.

Quando le Fiamme Gialle gli hanno intimato l’alt, l’automobilista albanese è apparso eccessivamente nervoso e così è scattato un controllo più approfondito durante il quale è stata trovata la cocaina, per la precisione 515 grammi. Per questo, in accordo con il pm di turno Marco Cirigliano, l’uomo è finito in manette ed ora attende di essere interrogato dal gip per la convalida di arresto.