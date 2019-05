Fausto Pozzi a sostegno di Sara Foscolo: “Difesa delle spiagge e del litorale”

Pietra Ligure. Fausto Pozzi, 52 anni, da oltre 30 anni operatore turistico nel settore balneare, in campo per le prossime elezioni comunali di Pietra Ligure con la candidata sindaco del centrodestra Sara Foscolo.

“Sono sempre stato appassionato di politica e quando Sara Foscolo mi ha chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza nei bagni marini per la lista e il programma del centrodestra ho subito accettato volentieri” sottolinea Pozzi.

“Sicuramente il tema a me caro è quello delle spiagge, è indispensabile una azione più incisiva per proteggere e tutelare il nostro litorale e gli spazi di balneazione, che rappresentano il nostro volano turistico: servono ripascimenti costanti”.

“Inoltre è necessario curare meglio le nostre spiagge libere, attrezzarle di servizi e realizzare una cartellonistica degna di un paese turistico come il nostro, legato la turismo balneare”.

“Ma non solo mare – aggiunge Pozzi -. Abbiamo un entroterra bellissimo e ricco di risorse e potenzialità anche ai fini della destagionalizzazione turistica: è fondamentale operare e lavorare in sinergia con le associazioni dell’outdoor per creare una offerta completa, competitiva e di qualità”.

“Infine, ritengo che per l’appeal turistico di una cittadina come Pietra Ligure non si possa prescindere da una maggiore manutenzione e cure del territorio comunale e una maggiore sicurezza” conclude Pozzi.