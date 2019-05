Expo GustItalia ad Albenga, Fiat 500 a Loano e moto a Varazze: stuzzicante domenica di eventi, ma occhio al maltempo

Provincia. È un invito a trascorrere la giornata all’aria aperta quello che l’agenda IVG Eventi ci rivolge per questa prima domenica di maggio. Nonostante l’allerta gialla, che ha causato l’annullamento di alcune iniziative, rimangono tanti gli appuntamenti in programma oggi nelle località di mare e di montagna.

La manifestazione più rappresentativa del fine settimana è sicuramente la mangereccia e artigianesca Expo GustItalia ad Albenga: nella città ingauna a deliziosi sapori del mare e della terra si uniranno ricercati lavori della manualità umana.

La primavera è ideale anche per i fuori porta a bordo di fiammanti e uniche “quattro ruote”. Loano darà occasione agli appassionati delle mitiche FIAT 500 di ammirare i simpatici “cinquini”, tra l’altro per una giusta causa. Varazze “viaggerà” invece sulle due ruote: gli spazi urbani della cittadina incorniceranno infatti lo Urban Trial, avvincente competizione tra i migliori “manici” del manubrio motorizzato, raccontata da un commentatore d’eccezione!

Saranno “rumori” meno chiassosi quelli che verranno dai dischi in vinile in fiera ad Albissola Marina in occasione di “Savona Vinile”, manifestazione seconda per importanza solo a quella di Genova. Oppure quelli che usciranno fuori dagli strumenti musicali a Quiliano: qui i cultori del genere potranno seguire le virtuose esibizioni dei più grandi maestri di tango in una lunghissima “maratona”.

Albenga. Dopo i buoni successi dei mesi precedenti ritorna Expo GustItalia – Mercatino dei Sapori organizzato dall’Associazione GustItalia 2.0, che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 8 alle 20 in via dei Mille, tra l’incrocio di via Vittorio Veneto e via Genova.

Saranno presenti espositori in rappresentanza delle regioni italiane con i loro prodotti tipici. Si troveranno anche prodotti artigianali di qualità e tanto altro ancora.

Sarà possibile degustare e acquistare i taralli pugliesi e le mozzarelle di bufala, salumi e formaggi, miele e confetture di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Sardegna, il pesto e la focaccia liguri, la porchetta toscana, i dolci alla pasta di mandorle della Sicilia, le tipicità calabresi e tante altre specialità, come bomboloni e farinata.

Domenica 5 maggio a Loano si terrà la sesta edizione del raduno “In 500 per la CRI” promosso dal coordinamento Riviera delle Palme del Fiat 500 Club Italia e dal comitato locale di Loano della Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport e in collaborazione con Fragrance White Label di Loano, il relais Il Casale di Tovo San Giacomo e l’azienda turistica “Monte Acuto” di Toirano.

Il ritrovo per le iscrizioni è alle 8 in corso Roma, dove gli appassionati potranno ammirare gli splendidi “cinquini” fino alle 11. Dopo una visita alla scoperta delle bellezze del centro storico cittadino e un aperitivo le 500 sfileranno in carovana per le vie della città. Al termine del giro panoramico i cinquecentisti si sposteranno a Toirano per il pranzo.

Quella di domenica non sarà solo l’occasione per ammirare da vicino gli splendidi esemplari di uno dei simboli più importanti del “made in Italy” ma anche un’occasione di solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Croce Rossa di Loano per l’acquisto di nuove attrezzature.

Il raduno si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dell’8 maggio, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo (150 mila in Italia) presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. La festa cade il giorno della nascita del fondatore Henry Dunant. L’obiettivo delle celebrazioni è avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono le attività svolte dai volontari per la popolazione. Durante questa giornata si svolgono simulazioni di primo soccorso, vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale e internazionale e si organizzano eventi tematici sul territorio italiano.

Domenica 5 maggio si terrà lo Urban Trial di Varazze, seconda prova del campionato italiano indoor organizzata dal motoclub La Guardia con il patrocinio del Comune. Al fianco della competizione anche esibizioni moto e squad e prove gratuite delle minimoto elettriche in piazza De André.

Il trial si svolgerà letteralmente negli spazi urbani, rispettando così la filosofia di base di queste manifestazioni. La gara comincerà alle 10:30 con le categorie amatoriali, alle 14:30 partiranno i primi tre classificati amatoriali mentre alle 15:15 spazio a TR1 e internazionali. Le esibizioni conclusive saranno lo show action group di Sergio Canobbio, Matteo Cominoli e Simone Staltari e il Bike Trial Show di Diego Donadonibus.

Quattro speaker commenteranno la gara zona per zona: ospite d’eccezione Max Pezzali. Sarà la sua voce a raccontare le performance degli sportivi in pista all’interno della città. Nomi importanti anche tra i piloti, come Matteo Grattarola, campione del mondo WT2 e campione italiano, Toby Martin, vicecampione del mondo WT2, e la ligure Alex Brancati, campionessa mondiale WT2.

Albissola Marina. L’associazione culturale Vincebus Eruptum invita all’edizione 2019 di “Savona Vinile”, appuntamento dedicato al mondo del collezionismo musicale. L’evento nato per gioco nel 2016 è ormai uno dei più importanti eventi specializzati per la Liguria e il Basso Piemonte, secondo per importanza alla grande fiera che si tiene a Genova.

Anche quest’anno l’associazione collabora in maniera proattiva con Albissola Comics, evento trainante della due giorni ad Albissola Marina. Oltre venti espositori da Liguria, Piemonte e Toscana offriranno al pubblico di curiosi e collezionisti la possibilità di un confronto culturale e di spulciare tra le moltissime ceste di vinile.

Saranno organizzati dei momenti di approfondimento sulle caratteristiche del vinile e sul giradischi a cura di Paolo Caviglia, ingegnere ideatore del giradischi “senza piatto” e grande appassionato di tecnologie audio.

Quiliano. Dopo il successo di Salonissimo, il festival che ha permesso ai cultori del tango di seguire le straordinarie esibizioni e di partecipare alle lezioni di Sebastian Jimenez e Joana Gomez, John Erban e Francesca Del Buono, l’appuntamento ora è per domenica 5 maggio presso la Sala Aurora di Valleggia in occasione di PostSalonissimo Savona Tango Marathon.

A partire dalle 19 sei ore di tango sulle note della musica dal vivo dell’orchestra Detalles de Tango e quella scelta dai dj Mati (Maria Teresa Viotto) e Kilowatt (Andrea Degani).

L’evento non è solo un modo per ritrovarsi dopo il festival del 5, 6 e 7 aprile ma è anche e soprattutto l’occasione per festeggiare i 18 anni della Scuola GioKi Tango, nata come gruppo nel maggio 2001 e poi divenuta sezione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica GioKi Danza, fondata nell’agosto 2002.

Cairo Montenotte. Dopo i significativi interventi di restauro ultimati nel 2014 il Convento San Francesco è tornato a rivivere. Anche quest’anno nei pomeriggi delle domeniche di maggio e giugno potranno arrivare turisti culturali, curiosi e appassionati che approfittano dell’apertura dalle 16 alle 19 per seguire le visite guidate.

Vi si potrà ammirare le storiche strutture (suggestivo il chiostro quattrocentesco) e ascoltare la spiegazione della storia di un edificio che risale al Duecento (vi passò persino lo stesso san Francesco d’Assisi) e fu attivo fino ai primi anni dell’Ottocento.

Le suggestive volte riecheggiano ancora le voci dei ventiquattro frati minori che lo abitavano, insieme con i professi di un tempo, gli studenti di teologia dell’annesso seminario.