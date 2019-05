Europee, il capolista Giuliano Pisapia a Savona per un incontro pubblico

Sabato Pisapia arriva a Savona: l’ex sindaco di Milano e capolista alle europee sarà in Sala Rossa, alle 18, per un incontro pubblico.

Tappa savonese, quindi, per Giuliano Pisapia, candidato della lista unitaria “Pd-Siamo Europei” come capolista per il collegio nord-occidente: Pisapia arriverà a Savona nella giornata di sabato, dove parteciperà all’iniziativa “Intervista pubblica sull’Europa”.

All’evento, introdotto dal segretario cittadino del Pd Roberto Arboscello, prenderanno parte anche Brando Benifei e Angelica Radicchi, entrambi candidati per il collegio nord-occidente.

L’iniziativa sarà l’occasione per affrontare con gli ospiti temi di respiro europeo ma anche molto di attualità per il territorio savonese quali lavoro, area di crisi complessa, sviluppo portuale e crisi aziendali.

Al termine dell’incontro pubblico Giuliano Pisapia si tratterà con gli amministratori locali e i candidati alle prossime elezioni dei comuni savonesi che andranno al voto.