Europee, ecco gli eletti: Benifei in bilico, Campomenosi spera in Genova, fuori Porro

Liguria. Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta formano la circoscrizione I che mette in palio ben 20 seggi. Quello del nord ovest è il collegio elettorale più popoloso tra tutti i 28 stati membri, e uno dei più duri e difficili dove conquistarsi l’elezione.

Manca ancora l’ufficialità, ma la suddivisione dei seggi dovrebbe essere la seguente: Lega 9, PD 6, M5S 3 e uno a testa per Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La sfida in casa Lega è stata vinta ovviamente da Matteo Salvini che viaggia verso le 700 mila preferenze, ma la vera battaglia era alle spalle del vicepremier: come previsto il secondo post è andato a Angelo Ciocca 87mila, seguito da Silvia Sardone 43mila preferenze.

La truppa della Lega sarà molto rosa visto che sono in ottima posizione anche Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Gianna Gancia e Alessandra Cappellari. Quando mancano circa 1300 sezioni gli altri eletti dovrebbero essere Danilo Lancini e Marco Zanni.

Attualmente Marco Campomenosi occupa la 12ma posizione con oltre 13900 preferenze mentre Cristina Porro è 14ma con poco più di 10 mila preferenze. Delle mille sezioni ancora da scrutinare 500 sono genovesi, resta quindi una speranza di recupero per il candidato ligure.

In casa Partito Democratico come previsto Giuliano Pisapia ha fatto il pieno con oltre 250 mila preferenze, davanti a Irene Pagliari (100mila) e Majorino Pierfrancesco (90mila). Praticamente certa di tornare a Bruxelles anche Patrizia Toia, mentre l’ultimo seggio è una sfida tra lo spezzino Brando Benifei e la ex governatrice del Piemonte Mercedes Bresso.

Sarò rosa anche la truppa del MoVimento 5 Stelle con probabili elette Eleonora Evi, Maria Angela Danzì e Tiziana Beghin; il quarto posto è in mano a Eugenio Casalino.

Difficile dire chi sarà eletto per FI e FDI, tutto dipenderà da cosa decideranno di fare i due capilista Berlusconi e Meloni: il primo è certo che andrà a Bruxelles, ma non è certo per quale collegio opterà, la seconda sicuramente rimarrà a Roma e allora potrebbe essere Carlo Fidanza a tornare a Bruxelles.