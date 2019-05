Europee e amministrative, Sasso (Lega): “Nove Comuni della Provincia alla Lega”

Albenga. “Un grande doppio risultato per la Lega che dopo l’exploit di ieri, con l’ottimo risultato di Marco Campomenosi e con, comunque, il successo della nostra Cristina Porro, oggi stiamo affrontando le amministrative con ottimi risultati”.

È soddisfatto il segretario provinciale della Lega Roberto Sasso Del Verme che, in attesa del risultato elettorale di Albenga, dal Calleri Point di viale Martiri, ha cosí commentato i risultati delle elezioni europee e i primi esiti delle amministrative.

“Abbiamo preso 9 Comuni della Provincia di Savona: un trend assolutamente positivo. Siamo davvero felici di questi primi risultati”, ha proseguito Sasso.

Ora l’attesa per Albenga con meno di metà delle sezioni scrutinate: “Stiamo attendendo il risultato, per ora sembriamo in leggero vantaggio, ma siamo appena all’inizio, aspettiamo di avere o risultati definitivi”, ha concluso.