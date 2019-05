Enrico Caprioglio (Patto per Varazze): “Riqualificazione area T1, prima la sicurezza dei cittadini poi la demolizione”

Varazze. “Prima viene la sicurezza dei cittadini e dopo tutto il resto. Mi auguro si sia trattato solo di una ‘sparata’ elettorale e che poi si interrompa e si riprendano i lavori ad ottobre”.

È questo il commento del candidato sindaco di “Patto per Varazze” Enrico Caprioglio in relazione ai lavori di riqualificazione dell’Area T1.

“La demolizione era stata prevista nel 2012. C’era un cronoprogramma che diceva che il lavoro doveva essere iniziato a ottobre, a fine stagione turistica, e non all’inizio della stagione, a giugno. Mi auguro che si sia trattato di una ‘sparata’ elettorale e poi si interrompa e si riprenda dopo”.

“Se andiamo a vedere le priorità vere, nell’ambito della T1 c’era un lavoro molto più importante da eseguire in fretta: i lavori di messa in sicurezza dell’intero rio Cucco. Prima della demolizione di un cantiere, per quanto importante, viene la sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda il progetto, io salverei assolutamente la palazzina degli uffici dei cantieri, è la memoria storica di Varazze”, ha concluso Caprioglio.