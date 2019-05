Enrica Buldrini Verney a fianco di Maurizio Garbarini: “Pronta a lavorare per rivalutare ancora di più Albisola”

Albisola Superiore. E’ stato l’amore che prova per la Liguria e per Albisola a spingere Enrica Buldrini Verney a scendere in campo con la lista di Maurizio Garbarini per le elezioni comunali ad Albisola Superiore.

“Nonostante sia stato fatto tanto nelle precedenti amministrazioni – spiega – ci sono tante cose che occorre rivedere, trasformare, cambiare e migliorare. Perciò è necessario continuare la rivalutazione della città da tutti i punti di vista”.

L’incontro con il candidato sindaco è stato il fattore decisivo: “Maurizio Garbarini è una persona che ha istinto, mi ha trasmesso la sua onestà, la sua voglia di fare, il suo background derivante dalla sua esperienza amministrativa. E’ una persona completa e sono felice di essere stata contattata da lui”.