Elisa Sacco mette in evidenza l’Atletica Arcobaleno

Buone nuove da Mantova grazie al bel risultato conseguito nella gara di eptathlon valida per l’assegnazione del titolo italiano dalla giovane portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona Elisa Sacco. Nella competizione che ha celebrato il successo della portacolori del Trionfo Ligure Sara Chiaratti, Elisa non ha sfigurato al cospetto di atlete già più esperte in questa difficile disciplina.

L’allieva di Gianfranco Sarchi ha ottenuto buoni riscontri nelle gare di Salto in alto (1.51 la misura), dei 100 ostacoli (16.82) e degli 800 (2.26.34). Si è ben difesa sui 200, nel salto in lungo e nel giavellotto e, purtroppo, ha un po’ compromesso il risultato complessivo con una misura modesta realizzata nel getto del peso (con la giustificazione che questa prova è stata affrontata addirittura sotto la grandine).

Il punteggio complessivo di 3.746 ha consentito il raggiungimento della 25° posizione, un punto di partenza e di stimolo per proseguire nella difficile ma entusiasmante sfida delle prove multiple.