Elezioni, M5S Liguria: “Bisogna ripartire dai territori e provare a rialzarsi”

Liguria. “Come ha giustamente ricordato oggi pomeriggio Luigi Di Maio, in questo momento c’è bisogno di umiltà e lavoro. L’umiltà di ascoltare i cittadini prima di tutto e di conseguenza il lavoro che serve per perfezionare e per portare a compimento gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle condivisi dal proprio elettorato”.

Così, i consiglieri regionali del Gruppo pentastellato in Regione Liguria, che commentano l’esito del voto per le europee. Inoltre, anche i risultati delle elezioni amministrative non hanno certo premiato i candidati e le liste del M5S, un flop a 360 gradi che non potrà che rimettere in gioco le stesse strategie e linee del movimento.

“In Liguria, il MoVimento 5 Stelle vuole continuare a impegnarsi affinché i diritti dei cittadini siano tutelati in tutte le sedi. Massima attenzione poi alla legalità, per la quale non accetteremo mai compromessi”.

“Anche di fronte a un dato elettorale che non ci premia, noi non dimentichiamo l’identità del MoVimento 5 Stelle, che ora, come ricorda Di Maio, ha bisogno della forza di tutti i suoi attivisti e di tutti cittadini che hanno sempre creduto in noi”.