Elezioni, i dati sull’affluenza alle 19: savonesi i meno astensionisti della regione

Savona. L’affluenza alle urne è più che raddoppiata in provincia di Savona rispetto al dato delle 12. Alle 19, quando restano ancora quattro ore per votare, nei 309 seggi-sezioni dl savonese è stata raggiunta una percentuale di votanti del 55,83% per le comunali e del 51,91 % per quanto riguarda il rinnovo dei rappresenti al Parlamento europeo.

In Liguria invece i dati dell’affluenza dicono 53,18% per le comunali e 49,56% per le europee (quando manca un solo comune al conteggio).

Guardando a tutte le province, i savonesi si confermano “campioni” contro l’astensione visto che hanno la percentuale più alta di votanti alle 19 rispetto a Genova, Imperia e La Spezia.

Clicca qui per vedere i dati savonesi relativi all’affluenza per le comunali.

Clicca qui per quelli relativi alle europee.