Elezioni, i dati sull’affluenza alle 12: nel savonese affluenza al 24,02% per le comunali, al 22,02% per le europee

Savona. Da questa mattina alle 7 si vota nel savonese in 309 seggi-sezioni si vota per eleggere il rinnovo dei rappresenti al Parlamento europeo e in ben 44 comuni per il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Alle 12, come da tradizione, arriva puntuale il primo dato ufficiale di questa tornata elettorale, ovvero quello sull’affluenza.

A fornirlo è il sito del Ministero dell’Interno dove si legge che l’affluenza per le comunali alle 12 in Liguria è stata del 22,71 %, mentre nella provincia di Savona la percentuale è del 24,02.

Leggermente minore l’affluenza per le europee dove, alle 12, avevano votato in Italia il 16,86% (dato parziale) degli aventi diritto, in Liguria il 20,76% (dato parziale) e in provincia di Savona il 22,02% (alla precedente tornata era stato del 21,84%).

