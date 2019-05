Elezioni europee, il centrodestra a vicino al 60% nei comuni della Riviera

Riviera. Lo spoglio delle amministrative inizierà solo alle 14 di questo pomeriggio, ma se gli elettori avranno confermato anche nel voto amministrativo quanto fatto alle europee ci sarà un plebiscito in tutti i comuni della riviera che devono rieleggere Sindaco e consiglio comunale verso i candidati di centrodestra.

Il comune più importante al voto è Albenga e qui la sfida tra Calleri (cdx) Tomatis (Cds) potrebbe chiudersi già al primo turno visto che i 3 principali partiti del centrodestra viaggiano al 60%, con il partito del vicepremier alla stratosferica cifra del 46%, quasi tre volte il dato del partito democratico fermo al 16,6%.

A Pietra Ligure Luigi De Vincenzi deve compiere un “miracolo” contro l’onorevole Sara Foscolo visto che ieri il centrodestra ha raccolto il 56% a fronte del 19,35% del PD, mentre sembra escluso dai giochi il MoVimento 5 stelle che si ferme al 14%.

Stesso discorso anche a Finale Ligure dove non solo il centrodestra è sceso in campo compatto con Massimo Gualberti, mentre ci sono 4 candidati di area centro sinistra che potrebbero aver eroso i voti per Ugo Frascherelli che, come per De Vincenzi, dovrà compiere un vero miracolo per rimontare dal 19,80% del PD al 54% del trio Lega, FI e FDI.

La debacle del MoVimento 5 stelle a Varazze è il simbolo di questa tornata elettorale. Nel levante ligure si è fermato al 15% nonostante il forte peso degli onorevoli pentastellati, dietro al PD 21% e alla Lega che sfiora il 37% e un centro destra che unito viaggia di poco sopra quota 50%.

Per vedere tutti i dati, comune per comune, le preferenze e tutte le percentuali