Elezioni europee, Gianni Berrino incontra i cittadini a Savona

Savona. Sabato 11 maggio dalle 9.30 alle 13 Fratelli d’Italia di Savona sarà presente con un gazebo in piazza Sisto IV. Ospite d’onore l’Assessore Gianni Berrino, candidato alle europee che incontrerà i cittadini per presentare la sua candidatura in vista delle elezioni del 26 maggio.

“Fratelli d’Italia di Savona ritorna e cresce – dice Enrica Tixi, vice commissario di FdI del levante savonese – Siamo sempre più presenti con simpatizzanti ed attivisti impegnati per la campagna elettorale e per diffondere le idee del partito su tutto il territorio savonese”.

“Sono lieta che, in occasione delle elezioni europee, l’assessore Gianni Berrino sarà presente, per le 11.30 nel nostro gazebo a Savona per incontrare i cittadini e promuovere la sua candidatura alle europee. Inoltre ho il piacere di comunicare in anteprima la visita di Giorgia Meloni, Leader di Fratelli d’Italia, a Genova il giorno venerdì 17 maggio”.