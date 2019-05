Elezioni europee, ad Andora incontro pubblico con Gianni Berrino

Andora. Ieri sera ad Andora si è tenuto un incontro pubblico che ha avuto come protagonisti l’assessore regionale Gianni Berrino e i candidati consiglieri di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali.

Fra i presenti all’evento, il candidato sindaco Mauro Demichelis, Corrado Siffredi, Patrizia Lanfredi, Marco Alberto Cortese, Claudio Cavallo (vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia), Maurizio Leo (presidente del circolo andorese di FdI) e Fabrizio Marabello (collaboratore del gruppo Fratelli d’Italia all’assemblea capitolina presieduta dall’onorevole Andrea De Priamo e coordinatore per l’Italia settentrionale dell’associazione “Amici della Fondazione Giorgio Almirante”).

“L’obiettivo di queste elezioni europee è superare la soglia di sbarramento del 4 per cento per sedersi al Parlamento Europeo assieme all’Alleanza dei Conservatori e Riformisti Europei (ACRE), gruppo politico nato dai Conservatori e Riformisti Europei, a cui Fratelli d’Italia ha aderito. Con la candidatura di Gianni Berrino, vogliamo più Liguria in Europa e dare finalmente all’Italia un ruolo più rilevante in Europa, rompendo ‘l’egemonia franco-tedesca’ e riformare la finanza europea a partire dalla Banca Centrale Europea. Basta con l’Europa dei burocrati, basta con l’immigrazione senza limiti, basta con gli attacchi al Made in Italy”.

Confermato il comizio del presidente del partito Giorgia Meloni a Genova venerdì 17 maggio.