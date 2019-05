Elezioni Europee ad Alassio: ecco dove si potrà votare

Alassio. Anche ad Alassio, il 26 maggio prossimo, dalle ore 7 alle ore 23, la cittadinanza sarà chiamata al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo.

In vista di quella data il Comune comunica che: “Stante la chiusura delle scuole di Via Gastaldi, alcuni seggi abitualmente ospitate nel vecchio plesso scolastico – dal numero 3 al numero 9 – sono stati spostati”.

“I seggi numero 3 e 4 sono stati trasferiti presso la sede Municipale, i seggi dal numero 5 al numero 9 sono stati trasferiti presso il plesso scolastico di via Neghelli 26. In vista di quella data l’ufficio elettorale comunale resterà aperto quotidianamente, per la durata del normale orario di lavoro e nei due giorni antecedenti le elezioni, dalle ore 9 alle ore 18”.

“Saranno a disposizione degli elettori, per ogni adempimento e chiarimento inerente la votazione e per: coloro che non avessero ricevuto la tessera elettorale a domicilio, possono ritirarla nei giorni suindicati; coloro che avessero smarrito, deteriorato o subito il furto della tessera elettorale, possono ottenere un duplicato presentandosi all’ufficio elettorale”.

“Nel caso di furto la domanda di duplicato deve essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Nel giorno della votazione l’apertura si protrarrà per tutta la durata delle relative operazioni”, hanno concluso.