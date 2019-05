Elezioni di Varazze, il Pd Ligure spazza ogni dubbio: “Bozzano è il candidato di Toti e della Lega, incompatibili con noi”

Varazze. La segreteria del Partito Democratico ligure prende ufficialmente le distanza dalla lista di Alessandro Bozzano riconoscendo – come si legge in una nota – il “proprio pieno sostegno alla lista di centro sinistra ‘Volare Varazze’ che sostiene la candidatura a sindaco Elsa Roncallo”.

Dopo le voci, le polemiche (più o meno esplicite) delle scorse settimane, ecco la presa di posizione invocata a gran voce da alcuni esponenti del Pd.

Il chiarimento arriva attraverso una nota ufficiale in cui si precisa: “In occasione delle elezioni amministrative del Comune di Varazze, il Partito Democratico della Liguria, prendendo atto della scelta della maggioranza del Circolo di Varazze di sostenere la candidatura del Sindaco uscente Alessandro Bozzano, aveva ritenuto che non esistessero le condizioni di chiarezza politica in termini di composizione della coalizione, per riconoscere a questa scelta il proprio sostegno; e per rispetto dell’orientamento assunto dal Circolo territoriale aveva deciso sino ad oggi, di considerare come ‘civica’ la competizione per le elezioni comunali”.

“I fatti politici dell’ultima settimana hanno reso chiaro ed evidente che Alessandro Bozzano è il candidato della Lega Nord e del Presidente Toti. Il Partito Democratico è incompatibile e alternativo a queste forze politiche, ai programmi che propongono, all’idea di governo che esprimono e non è quindi più possibile considerare la scelte del PD una questione eminentemente locale sui cui si è espresso il Circolo Comunale. Per questi motivi la Segreteria Regionale del Partito Democratico della Liguria riconosce ed esprime il pieno sostegno alla candidatura di Roncallo” concludono dal Pd ligure.

Contestualmente arriva anche la risposta del partito alle dichiarazioni del consigliere uscente del Comune di Varazze Davide Petrini: “Sono inopportune e ingiuste nei confronti del Segretario provinciale Giacomo Vigliercio, di cui chiede le dimissioni” dichiara Vito Vattuone, senatore del Partito Democratico e segretario Pd in Liguria che aggiunge: “Il segretario Vigliercio ha condiviso con il regionale tutto il percorso coerentemente e correttamente ritenendo che non esistessero le condizioni per sostenere la candidatura di Bozzano e nel rispetto della decisione assunta nel circolo del Pd Varazze di considerare come “civica” la competizione per le elezioni comunali di Varazze. Le dinamiche di questa ultima settimana sono assolutamente indipendenti dalla volontà sia del Pd regionale che del PD provinciale. Il Pd è impegnato a tutti i livelli in una campagna elettorale molto importante per il futuro dell’Europa e del nostro Paese. I chiarimenti interni ci saranno a tempo debito”.