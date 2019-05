Elezioni, al seggio di Vispa vota anche una “nonna” di 104 anni

Carcare. C’è chi in occasione di questa tornata elettorale vota per la prima volta, ma c’è anche chi in cabina è entrato decine e decine di volte.

E’ il caso della signora Teresa Pizzorno, di 104 anni, nata il 14 febbraio 1915, che questa mattina è andata ad esprimere la sua preferenza.

La ultracentenari ha votato al seggio n. 5 di Vispa, frazione di Carcare).