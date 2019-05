Finale Ligure.

Buon pomeriggio a tutti dal Borel di Finale Ligure. Oggi epilogo di una stagione da batticuore. Si affrontano i giallorossi (ormai salvi) e i frontalieri (dovranno passare dai playout per cercare di salvarsi) quindi partita che serve solo per capire le posizioni per i play-out e chi ci approderà. Finale che è riuscito a salvarsi prima dello stop pasquale ai danni dell’Alassio che è tutt’ora in lotta con l’Albenga per la salvezza diretta e che ha ridotto le distanze domenica scorsa proprio con i 3 punti conquistati ai bianconeri. Ventimiglia che non è mai riuscito a ingranare in questa stagione.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: Bozzo, Conti, Massa, Galli, Salata, Debenedetti, Pollero, Ghigliazza, Vallerga, Ferrara, Vittori

Mr. Porzio – Sgambato avranno in panchina i seguenti giocatori: Catalano, Maiano, Conrieri, Godena, Intili, Galluzzo, Vallerga

VENTIMIGLIA: Zunino, Piantoni, Ierace, Morscio, Alberti, Musumarra, Micu, Principato, Verbicaro, Rea, Lembo

Mr. Luccisano avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: Serpe, Allegro, Cafournelle, Mamone, Crudo, Oliveri, Scorrighini, Serra, Scognamiglio

La partita sarà diretta dal Sig. Spigno e sarà coadiuvato dal Sig. Ferrari e dal Sig. Troina. La terna arbitrale è tutta della sezione di Genova

Clima: giornata nuvolosa con molto vento e aria fredda

Spettatori: una quarantina di persone

Spigno di Genova fischia l’inizio della partita

2′ partita ancora in fase di studio per le due formazioni

4′ 1-0 Ventimiglia. Dopo 4 minuti vantaggio granata da parte del numero 10 Rea che con una giocata salta 2 uomini e insacca alle spalle di Bozzo

8′ 1-1 Finale. Pareggia il Finale cross in areave Vittori più veloce di tutti insacca la palla del momentaneo pareggio

14′ dopo un avvio sprint partita a basso tono senza pericoli

16′ primo ammonito della gara. Giallo a Vallerga per fallo irruente su un difensore granata

20′ mezzo pasticcio della difesa finale che a momenti subisce il secondo gol. Grande occasione per i frontaglieri

22′ contropiede finalese con Vittori che con con un gran tiro supera il portiere ma pallone poco sopra la traversa

26′ qualche giocata importante c’e stata ma partita ancora sotto tono

27′ 2-1 Finale. Grande azione sulla sinistra di Ferrara che mette in mezzo un cross raso terra che arriva a Vittori che con una girata batte Zunino. Finale che ha ribaltato lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta del suo bomber ritrovato

32′ Ventimiglia che cerca di pareggiare subito ma Finale che in contropiede cerca di chiudere la partita con Ferrara ma calcia male e palla sul fondo

35′ ci prova a impensierire la porta finalese il numero 6 Musumarra ma pallone a lato

38′ 2-2 Ventimiglia. Calcio di punizione di Principato che con un gran tiro batte Bozzo. Frontaglieri di nuovo in partita

40′ cross di Vittori per Massa ma pallone pallone a lato

45′ senza recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo

Inizio del secondo tempo

Doppia sostituzione Finale: escono Massa e Pollero entrano Maiano e Conrieri

2′ gol annullato al Finale per fuorigioco

3′ papera di Bozzo che calcia il pallone addosso ad un attaccante granata, palla che carambola e sbatte sul palo. Brividi per il finalesi

8′ Ventimiglia che è entrato molto carico in questo secondo tempo