Alassio. Riprende nel migliore dei modi il campionato per le ragazze di mister Nadia Galliano, che con un’ottima prestazione vincono il derby con l’Alassio.

Partita che inizia in salita con le giallonere in vantaggio al 17° del primo tempo con Lanzetti. Non passano nemmeno dieci minuti e il Vado pareggia con Valle. Si va così al riposo con il risultato in parità.

Inizia il secondo tempo e le rossoblù dimostrano subito di volere portare a casa i 3 punti. Al 12° del secondo tempo esordio in campionato per Aurora Minazzo, classe 2005, che sostituisce Francese. Al 18° arriva il vantaggio del Vado con Levratto, che firma il definitivo 2-1 delle rossoblù.

Il Vado ha schierato Parodi, Papa, Bernat, Cerruti, Salvo, Francese, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Davanzo, Viola, Minazzo, Di Crescenzo, Malacrida.

Il risultato vale il sorpasso in classifica: le vadesi ora sono settime con 18 punti, le alassine ottave con 16. Entrambe le squadre devono ancora giocare 5 partite.