LIVE: CAIRESE – VADO 0-1 (21′ D’Antoni)

2′ Inizio sprint per la Cairese, cross dal fondo di Brignone in area piccola per Di Martino che colpisce di tacco, Radaelli salva sulla linea

1′ Al via la ripresa! (16:08)

16:06 Si ritarda il fischio d’inizio della ripresa, in quanto si attende l’avvio del secondo tempo della partita Albenga – Rivarolese

SECONDO TEMPO

47′ Il primo tempo finisce 1 a 0 per il Vado

45′ 2 minuti di recupero

41′ Batti e ribatti nell’area della Cairese, Moraglio esce sulla conclusione di Radaelli e manda in angolo

38′ Radaelli primo ammonito per il Vado per fallo commesso su capitan Spozio

33′ Il terzo ammonito è Brignone per gomito alto su Ferrara

28′ Ammonizione anche per Moretti che commette un fallo discutibile su Donaggio, proteste del pubblico di casa

24′ La Cairese tenta subito la reazione, conclusione di Alessi in area piccola, Illiante respinge, la sfera arriva a Saviozzi che non riesce nel tap-in

21′ GOOOOOOOOL VADO! Punizione da posizione interessante per il Vado, guadagnata da Donaggio atterrato da Piana. A battere Capra, direttamente sulla barriera. Sulla respinta, D’Antoni imbuca Moraglio sul primo palo

19′ A centrocampo Piana recupera palla, serve Di Martino che regala a Saviozzi un filtrante perfetto, l’attaccante locale supera i difensori, ma al momento del tiro viene rimpallato da Del Nero.

17′ Cross di Capra dalla sinistra sul secondo palo dove Donaggio al volo manda sul fondo

15′ il primo giallo della partita è per Di Leo che entra in gioco pericoloso su Capra

14′ Partita combattuta con le squadre che giocano a viso aperto

7′ Di Martino filtrante per Saviozzi che in area di prima intenzione impegna Illiante sul primo palo

5′ Rischio Cairese, Moretti sbaglia lo scarico, Di Leo antiicpa l’attaccante e serve Moraglio che si fa beffare da D’Antoni che in area gli ruba palla e tenta il diagonale, di poco sopra la traversa

2′ Parte subito forte la Cairese con Di Martino che in area si sposta il pallone sul destro e colpisce il palo

1’ Partiti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Olivieri, Spozio, Di Leo, Facello, Brignone, Piana, Di Martino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Prato, Figone, Facello, Delfino, Rizzo, De Matteis, Monni. All. Solari

VADO: Illiante, Ferrara, Severi, Radaelli, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni, Donaggio, Gallo. A disp.: Balbi, Vigano, Boccardo, Dagnino, Scala, Tona, Oubakent, Tecchiati, Fancellu. All. Tarabotto

ARBITRO: Saverio Esposito (sez. di Ercolano)

ASSISTENTE 1: Guido Junior Cucchiar (sez. di La Spezia)

ASSISTENTE 2: Giacomo Siano (sez. di La Spezia)

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi al Lionello Rizzo si decide il l’Eccellenza. Un’ultima giornata che racconta tutte le emozioni di un campionato che si è sempre dimostrato avvincente e combattutissimo. Ma nulla è ancora deciso. La bagarre di vetta vede il Vado a quota 60, con la Rivarolese lontana di appena un punto (gli avvoltoi oggi incontreranno l’Albenga, bisognosa di tre punti per la salvezza). Sei lunghezze invece dalla neo promossa Cairese che può ancora lottare per il secondo posto, valido per i playoff stagionali. A Cairo Montenotte, temperature invernali, ma sicuramente il numeroso pubblico presente si scalderà con le emozioni di un classico savonese che si prospetta di altissimo livello e intensità. Buon divertimento!