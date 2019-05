Albenga. Giunti all’epilogo, la resa dei conti. 30esima e ultima giornata del campionato di Eccellenza, l’Albenga ospita la Rivarolese.

Gli ingauni, sest’ultimi con 32 punti, si trovano a +1 sulla zona play-out e sono reduci dalla sconfitta di Alassio (3-2). Gli ‘avvoltoi’ sono invece secondi, a 59 punti, a -1 dal Vado capolista (impegnato in trasferta contro la Cairese) e ne vengono dalla vittoria nel derby con la Genova Calcio (1-0). Entrambe le squadre sono dunque costrette a vincere per i rispettivi obbiettivi: da una parte la salvezza diretta, dall’altra la conquista del torneo e la promozione in Serie D. Nell’Albenga indisponibile Mela. Nella Rivarolese assenti Mura (squalificato) e Romei, ancora alle prese con un infortunio. Fischio d’inizio al “Riva”, ore 15.00.

Albenga-Rivarolese 0-2 (35′ Oliviero “Rig”, 37′ Manca)

Albenga: F.B. Rossi, Costamagna, Taku, Praino, Cocito, Maxena, Setti, Carro Gainza, P. Rossi (7′ Arrigo), Calcagno, Barison

A disp.: Scola, Gerini, Farinazzo, Arrigo, Alfano, Parasco, Belluffi, Caredda, Haidich. All. Delfino

Rivarolese: Basso, Malatesta, Donato, Napello, Ymeri, Ciminelli, Oliviero, Eranio, Macagno, Manca, De Persiis

A disp: Schepis, Sangiuliano, Ungaro, Cartosio, Augimeri, Sacchi, Gambarelli, Oddone. All. Fresia

Arbitro: Morello (Tivoli). Assistenti: Isolabella e Ghio (Novi Ligure)

Note: Giornata soleggiata con vento a folate. Ammoniti: Barison (A), Malatesta (R). Angoli 2-1. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

La partita inizia qualche minuto più tardi, a causa di alcuni rotoli gettati in campo dai tifosi locali dalla gradinata est all’entrata delle squadre.

3′ L’Albenga va in gol, segna Maxena in mischia. L’assistente dell’arbitro alza però la bandierina. Annullato per fuorigioco.

7′ Cambio forzato per l’Albenga. P. Rossi cade male in un contrasto a centrocampo ed è costretto a uscire. Al suo posto subentra Arrigo.

8′ Rivarolese in attacco. De Periis affonda sulla sinistra e mette al centro. Macagno va a botta sicura, Cocito s’immola e salva.

Gara spezzettata, diverse interruzioni. Arriva intanto ora la notizia, Vado in vantaggio a Cairo Montenotte.

21′ Giallo a Barison.

25′ Ammonito Malatesta.

Paolo Rossi, frattanto a bordo campo, viene portato via in barella. Andrà all’ospedale per accertamenti.

31′ Costamagna al volo dalla distanza, fiori misura.

34′ Rigore per la Rivarolese. Macagno sulla destra crossa dal fondo, Cocito intercetta di mano dal vertice basso dell’area piccola. L’arbitro indica il dischetto senza esitazione.

35′ Gol Rivarolese! Dagli undici metri Oliviero spiazza F. Rossi. 0-1.

37′ Gol Rivarolese! Manca, splendido collo esterno dai trenta metri, da posizione leggermente decentrata sulla sinistra. La palla s’infila al sette. 0-2.

45′ Quattro minuti di recupero.

45’+3 Calcagno si gira in un fazzoletto. Destro a giro dalla lunetta dell’area, Basso alza sopra la traversa.

45’+4 Fine primo tempo: Albenga-Rivarolese 0-2.