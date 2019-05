Due libri per… farsi qualche risata

TITOLO: I grandi classici riveduti e scorretti

AUTORE: Se i social network fossero sempre esistiti

EDITORE: Longanesi

ANNO: 2018

PAGINE: 288

PREZZO: euro 14,00

CITAZIONE: “Il giovane Holden. Un adolescente incazzoso scappa da scuola per perdere la verginità e finisce per perdere il fegato e la dignità”.

TRAMA: “Un classico è qualcosa che tutti vorrebbero aver letto e nessuno vuol leggere” (Mark Twain). Se Mark ha ragione, il problema è risolto! Questo libro sarà il vostro Virgilio lungo i tornanti di un viaggio tutt’altro che infernale in compagnia dei personaggi e delle storie più belle della letteratura di tutti i tempi. E scommettiamo che, finito di leggerlo, vorreste che Dante, Pirandello, Orwell e soci fossero i vostri migliori amici e poterli chiamare ogni volta che vi gira, come dice il buon vecchio Holden. Un libro per chi ama i libri e la cultura classica, un divertimento colto e scritto con garbata ironia dai creatori di una delle più folte comunità di tema letterario e culturale di Facebook, la pagina Se i social network fossero sempre esistiti.

OPINIONE: Con piglio ironico e irriverente, ma anche con scrupoloso spirito di divulgazione, questo bignami letterario racconta 50 tra i più bei libri di ogni tempo e si diverte a contaminare classico e pop, classico e moderno. Non solo diverte, ma permette di riflettere, grazie al punto di vista ironico, sui temi trattati nelle 50 opere. Impossibile annoiarsi!

—

TITOLO: Vita con Lloyd. I miei giorni insieme a un maggiordomo immaginario

AUTORE: Simone Tempia, Tuono Pettinato

EDITORE: Rizzoli Lizard

ANNO: 2016

PAGINE: 156 pag.

PREZZO: 14,00 Euro

CITAZIONE: “Lloyd, cosa teniamo in quel salone?”

“Le scuse per non essere felici, sir”

“C’è bisogno di una stanza così grossa?”

“È per contenere anche tutto il tempo sprecato a cercarle, sir”

“Forse dovrei fare un po’ di ordine nella mia vita, Lloyd”

“Forse sì, sir. Forse sì”

TRAMA: I dialoghi tra un uomo spaesato e la sua coscienza in livrea. La pagina Facebook che ogni giorno dispensa ironica saggezza a migliaia di italiani. A volte tocca inventarsi un amico per avere dei buoni consigli. Ed è proprio quello che ha fatto Sir, dubbioso signorotto nato dalla fantasia di Simone Tempia, quando ha deciso di immaginarsi il suo Lloyd, un maggiordomo inesistente che sa sempre trovare una risposta ai suoi dilemmi quotidiani. Nata su Facebook nel 2014, la pagina di Vita con Lloyd si è rapidamente imposta all’attenzione dei lettori per l’elegante sintesi con cui affronta temi come l’amore, il passare del tempo, la paura e la ricerca della felicità. In queste pagine sono raccolti i dialoghi più celebri tra Sir e Lloyd e molti inediti. Il tutto con le ironiche illustrazioni di Tuono Pettinato, autore di punta del nuovo fumetto italiano.

OPINIONE: Nata sui social e poi arrivata in libreria, “Vita con Lloyd” è una raccolta di dialoghi inediti e non tra Lloyd, un maggiordomo immaginario e il suo Sir. Questi dialoghi sono brevi scambi e battute ironiche e un po’ chic sui più svariati argomenti, come l’amore, la paura e il fallimento. I consigli di Lloyd sono raffinate perle di saggezza che invitano a guardare anche i più grandi problemi del quotidiano da un punto di vista differente. La delicatezza e l’eleganza dell’autore nell’affrontare certi temi della vita in modo semplice, diretto e autentico fanno di questo libro un piccolo capolavoro. Un libro prezioso da tenere a portata di mano e rileggere ogni tanto, come fosse una medicina.

