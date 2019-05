Albenga. Dopo il nulla osta di Capitaneria di porto e Protezione civile, si terrà regolarmente nei giorni 18 e 19 maggio ad Albenga la manifestazione Dritti all’Isola.

“Quasi 800 atleti provenienti da diverse nazioni sono pronti a sfidarsi nelle acque di Albenga, antistanti l’isola Gallinara – afferma Mattia Rovere, organizzatore in collaborazione con il comune dell’evento – Si parte con il nutrito programma sabato alle ore 14 con il via alla 2.0 km; si replicherà domenica alle 9, quando partirà la gara principe di questa due giorni di nuoto in acque libere, la 5.0 km, che porterà gli atleti a circumnavigare l’isola Gallinara in senso antiorario. Con l’arrivo dell’ ultimo dei partecipanti di questa prova, partirà quindi la 3.5km. Gli atleti impegnati nella prova andranno sino all’ isola Gallinara per poi tornare alla spiaggia di lungomare Cristoforo colombo dove tutto si svolgerà”.

Si tratta di un evento effettuato in un periodo destagionalizzato, che porta in città numerosi visitatori e che anche quest’anno, nonostante le condizioni meteo non siano particolarmente favorevoli, tenterà di bissare il grande successo dell’edizione del 2018, davvero spettacolare.