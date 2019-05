La pubblica assistenza della Croce Bianca di Finale Ligure ringrazie per la donazione in ricordo del caro Giulio Bertozzi. “Questa nuova apparecchiatura elettromedicale ci permetterà di aggiornarci, di renderci più efficienti per continuare a dare il meglio nel nostro sodalizio”. “Da 107 anni al servizio della Vita!”.

