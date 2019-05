Domenica 19 maggio giornata di gare sportive e processioni, ecco tutte le modifiche alla viabilità dei comuni savonesi

Provincia. Domenica 19 maggio in alcuni comuni del savonese si svolgeranno manifestazioni che, in alcuni casi, potrebbero comportare alcune variazioni alla viabilità. Di seguito le misure adottate dalla Prefettura di Savona in tal senso.

A partire dalle 16 ad Ortovero si terrà la processione religiosa di Santa Rita. Per questo motivo, fino alle 17 circa sulla Ss453 della Valle Arroscia nel tratto compreso il chilometro 12+900 ed il chilometro Km 13+200 sarà in vigore il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia.

A Calice Ligure si tiene il secondo Trofeo Carbuta Park Xco di mountain-bile. Per questo motivo la Sp23 del Melogno sasrà interdetta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia dalle 8 alle 14 nel tratto compreso tra il chilometro 5+500 ed il chilometro 6+700.

Ad Albenga e Castelvecchio di Rocca Barbena si tiene il quarto raduno cicloturisticoSouvenir Walter Greco, prova valida per il Campionato Regionale e Provinciale di Cicloturismo Fci. 2019. Per questo motivo sulla Sp44 da Castelvecchio a Passo Balestrino (località Croce di Tornassa) sarà in vigore il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia. La misura sarà valida per il tempo strettamente necessario al passaggio della manifestazione.

Ad Andora e Stellanello si tiene il primo “Trofeo Trattoria Da U Vescu”, prima tappa del giro ciclistico della provincia di Savona. Sono previste due partenze: una alle 9 circa da Andora con arrivo alle 10.25 circa ad Andora; un’altra alle 10.30 circa da Andora con arrivo alle 12 circa ad Andora. Per questo motivo, sarà istituito il divieeto di transito in entrambi i sensi di marcia su tutto il percorso di gara.