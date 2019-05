Diocesi di Savona, mese mariano e appuntamenti con le confraternite

Provincia. Numerosi gli appuntamenti che a maggio, mese mariano, vedranno protagoniste le confraternite in tutto il territorio diocesano.

Le confraternite di Savona centro propongono ogni giovedì di maggio alle 17 un momento di preghiera con recita del Rosario, Vespri e liturgia della Parola nell’oratorio dei santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono. La confraternita di sant’Ambrogio in Legino promuove invece ogni venerdì alle 20.30 Rosario e compieta in onore di Maria mentre il sodalizio di san Giovanni de Matha il Rosario tutti i sabati del mese alle 20.30 nella chiesa dei “due leoni” alla Rocca di Legino.

A Spotorno si recita il Rosario tutte le sere a rotazione piazze e vie del paese nonché nell’oratorio della Santissima Annunziata mentre a Finale la confraternita di Monticello il primo sabato del mese alle 8.30 e alle 10.30 officia le Lodi, seguite da Messa, Adorazione e Rosario con preghiera per tutti i malati. A Lavagnola la confraternita di san Dalmazio propone due funzioni mariane sempre alle 20.30: mercoledì 8 nella cappelletta dei Tre Santi a Ciantagalletto, il 15 presso la prima verso il Santuario.

Ad Albisola Superiore mercoledì 8 alle 21 in oratorio vespri e messa in suffragio delle vittime dell’esplosione della galleria di Valloria, avvenuta nel 1945 e di don Mario Saettone, recentemente scomparso.

A Feglino la confraternita anima il 12 maggio la festa dell’Apparizione presso il Santuario mentre il 28, l’ultima domenica del mese, fiaccolata verso il Santuario di Maria Ausiliatrice.

Sabato 25 due feste nelle frazioni di Varazze: a Casanova si onora sant’Isidoro mentre a Cantalupo si celebra la Madonna delle Grazie con una Messa alle 18 seguita dalla processione.