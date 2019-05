Albenga. “Su Piaggio sono molto, molto ottimista. Oggi spiegheremo che il cronoprogramma per riassorbire tutti i lavoratori: vogliamo portare avanti sia la produzione di nuovi P180 sia la manutenzione di quelli esistenti, il revamping e anche il programma P1HH. E’ un programma realistico. Lo voglio ripetere ancora una volta: noi non vogliamo smembrare questa azienda e non accetteremo alcun tipo di spezzatino”.

Lo ha detto questa mattina il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al suo arrivo a Villanova d’Albenga nello stabilimento di Piaggio Aerospace. “Il nostro obiettivo è fare in modo che qui ricomincino a lavorare tutti i lavoratori, e per questo col ministero della Difesa stiamo portando avanti un cronoprogramma di contratti che prevede sia la produzione dei motori Viper per gli aerei addestratori sia i nuovi P180, il revamping degli esistenti e il P1HH. Ci sono tutte le condizioni per cui lo Stato deve fare degli investimenti e gli oggetti di quegli investimenti si produrranno qui”.

“Le proposte di Leonardo sono sul tavolo – ha proseguito – io credo che con Leonardo si debba necessariamente lavorare, ma in un’ottica di collaborazione tra un’azienda privata come Piaggio, che spero possa tornare sul mercato tutta intera e a piena occupazione nei prossimi mesi, e un’azienda partecipata di Stato. Non credo ci debbano essere contrapposizioni; l’unica cosa che non sono disposto a fare, e questo i lavoratori e il management lo devono sapere, è spezzettare questa azienda. Qui c’è una grande manodopera, una tradizione di persone che lavorano, e va tutelata e rispettata”.

Subito dopo, nel corso dell’incontro con i sindacati, il commissario straordinario Vincenzo Nicastro ha annunciato l’esistenza di ben 39 manifestazioni di interesse per Piaggio, di cui 26 per l’intera azienda.