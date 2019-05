Demolizione di un edificio a Varazze, chiusa al traffico la via Aurelia

Varazze. Al fine di consentire all’amministrazione comunale di Varazze le operazioni di demolizione di un edificio situato accanto alla strada, Anas ha stabilito di chiudere temporaneamente al traffico la via Aurelia nel tratto compreso tra il chilometro 561,900 e il chilometro 562,150.

Durante la chiusura il traffico è deviato sulla statale 1 Var della variante di Varazze.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.